Ahmet Nur Çebi: "Mücadeleden memnun değilim"

Başkan Ahmet Nur Çebi'den, 2-1'lik sonuç sonrası değerlendirmeler geldi.

Haber; Fanatik
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Ahmet Nur Çebi: 'Mücadeleden memnun değilim'
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15 Aralık 2020 10:47
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından önceki gün Bahçeşehir Okulları Stadı'ndan üzgün ayrılmıştı.

3'te 3 sonrasında yaşanan puan kaybı sonrasında yönetimdeki kurmaylarıyla dertleşen Çebi'nin, "Yenilgi olabilir. Futbol bu. Ancak takımın ortaya koyduğu futbol ve sergilediği mücadeleden memnun değilim. Beşiktaş kalitesinin çok altında kaldılar. Bundan ders çıkarıp yoğun maç trafiğini en az kayıp ile atlatmaktan başka çaremiz yok" sözlerini sarf ettiği bildirildi


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