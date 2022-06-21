Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantının ardından açıklama yaptı.



Golcü transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi de, Haris Seferovic ve Marko Arnautovic için girişimleri olduğu söyledi.



Ahmet Nur Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var." şeklinde konuştu.



Benfica'da forma giyen İsviçreli Haris Seferovic'in Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 15 maçta sahaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



Bologna'da oynayan Marko Arnautovic'in ise İtalyan temsilcisiyle iki yıl daha kontratı var. Avusturyalı forvet, geçen sezon İtalya'da 33 maçta 15 gol atıp, bir asist yaptı.



