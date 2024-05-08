Ahmet Kaplan: ''Turnuvayı madalya ile tamamlamayı istiyoruz''

7-12 Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın Serik İlçesinin turizm beldesi Belek'te bulunan Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası devam ediyor.



Quad kategorisinde Türkiye'yi temsil eden dünya 11 numarası milli paralimpik tenisçi Ahmet Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Turnuvanın Türkiye'de düzenlenmesinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Kaplan, "Bu kadar güzel bir şehirde, güzel kortlarda oynuyor olabilmek, bizim için bir motivasyon. Bu açıdan federasyonumuza ve Megasaray ailesine teşekkür ediyoruz. Bizim için bir tenis şenliği" diye konuştu.



"TURNUVAYI MADALYA İLE TAMAMLAMAYI İSTİYORUZ"



Quad klasmanında madalya hedeflediklerini ifade eden milli paralimpik tenisçi, "Bu sene hiç olmadığımız kadar güçlü bir senedeyiz. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir sıralamaya sahibiz. Elimizden geldiğince her şeyi yapıp turnuvayı madalya ile tamamlamayı istiyoruz" şeklinde konuştu.



"PARALİMPİK OYUNLARI'NDA MADALYA KAZANIP ÜLKEMİZE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"



2024 Dünya Paralimpik Oyunları'nda katılmaya çok yaklaştığını söyleyen Kaplan, "Ben şu anda dünya 11 numarasıyım. İlk 12'de bitirmem halinde Dünya Paralimpik Oyunları'na gitmeye hak kazanacağım. Bizim için tenis tarihinde bir ilk olacak Quad klasmanı açısından. İlk sporcu olarak gideceğim son düzlükte herhangi bir sıkıntı olmazsa. Gerçekten orada da madalya kazanıp ülkemize döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



2024 yılındaki kişisel performansını değerlendiren Kaplan, "Son 2 yılda yükselişe geçen bir kariyerim vardı. Geçen sene 12 numaraya kadar yükselmiştim. Açıkçası son 3-4 aylık süreçte inanılmaz turnuvalar geçirdim. ITF 3 ve ITF 2 turnuvalarında güzel sonuçlar elde ettim. Son iki turnuvayı şampiyonlukla tamamladım. Şu anki performansımdan memnunum. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda da bu performansı sergileyip burayı güzel bir şekilde tamamlarız" diyerek sözlerini tamamladı.





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