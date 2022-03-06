Ahmet Çalık'ın forması Galatasaray kulübesinde!

2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve son olarak Konyaspor 'da görev yapan Ahmet Çalık 11 Ocak 2022 günü geçirdiği trafik kazası sonrasında aramızdan ayrılmıştı.



27 yaşında hayatını kaybeden ve daha önce 8 kez A Milli Takım formamızı da terleten Ahmet Çalık'ın ismi Süper Lig'in bu sezonuna verilmiş ve o hafta her maç öncesinde saygı duruşuyla anılmıştı.



Süper Lig'in 28. hafta maçındaki Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında da Ahmet anıldı. Sarı-Kırmızılı kulübede Ahmet Çalık'ın 5 numaralı forması yer aldı. Bu anlar futbolseverleri duygulandırdı.





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