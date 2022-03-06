Ahmet Çalık'ın forması Galatasaray kulübesinde!

11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Konyaspor-Galatasaray maçı öncesinde de unutulmadı. Sarı-kırmızılıların kulübesinde Ahmet'in 5 numaralı forması yer aldı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Ahmet Çalık'ın forması Galatasaray kulübesinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 19:39
2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve son olarak Konyaspor 'da görev yapan Ahmet Çalık 11 Ocak 2022 günü geçirdiği trafik kazası sonrasında aramızdan ayrılmıştı.

27 yaşında hayatını kaybeden ve daha önce 8 kez A Milli Takım formamızı da terleten Ahmet Çalık'ın ismi Süper Lig'in bu sezonuna verilmiş ve o hafta her maç öncesinde saygı duruşuyla anılmıştı.

Süper Lig'in 28. hafta maçındaki Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında da Ahmet anıldı. Sarı-Kırmızılı kulübede Ahmet Çalık'ın 5 numaralı forması yer aldı. Bu anlar futbolseverleri duygulandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.