Young Boys mağlubiyeti sonrası Ahmet Çakar, değerlendirmelerde bulundu:





"OKAN BURUK DÖNEMİ BU GECE İTİBARİYLE BİTMİŞTİR" "Maalesef genç oğlanlar bizim oğlanları elediler. Artık Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ama bu maç Okan Buruk'a yazar. Sevili Okan Buruk, bu senin eserin, övünebilirsin."

"Galatasaray, Okan Buruk yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Şahsi görüşüm o ki Okan Buruk dönemi bu gece itibariyle bitmiştir, bitmelidir. Zaten kendisinde bir takım sıkıntılar vardı. Ayrıca Muslera'ya da son derece uyuzum." ifadelerini kullandı.