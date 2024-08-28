Young Boys mağlubiyeti sonrası Ahmet Çakar, değerlendirmelerde bulundu:
"Maalesef genç oğlanlar bizim oğlanları elediler. Artık Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ama bu maç Okan Buruk'a yazar. Sevili Okan Buruk, bu senin eserin, övünebilirsin."
"OKAN BURUK DÖNEMİ BU GECE İTİBARİYLE BİTMİŞTİR"
"Galatasaray, Okan Buruk yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Şahsi görüşüm o ki Okan Buruk dönemi bu gece itibariyle bitmiştir, bitmelidir. Zaten kendisinde bir takım sıkıntılar vardı. Ayrıca Muslera'ya da son derece uyuzum." ifadelerini kullandı.
"Maalesef genç oğlanlar bizim oğlanları elediler. Artık Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ama bu maç Okan Buruk'a yazar. Sevili Okan Buruk, bu senin eserin, övünebilirsin."
"OKAN BURUK DÖNEMİ BU GECE İTİBARİYLE BİTMİŞTİR"
"Galatasaray, Okan Buruk yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Şahsi görüşüm o ki Okan Buruk dönemi bu gece itibariyle bitmiştir, bitmelidir. Zaten kendisinde bir takım sıkıntılar vardı. Ayrıca Muslera'ya da son derece uyuzum." ifadelerini kullandı.
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