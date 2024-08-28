Ahmet Çakar: ''Okan Buruk bu senin eserin, övünebilirsin''

Young Boys mağlubiyetinin ardından Sportz yorumcusu Ahmet Çakar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ahmet Çakar: ''Okan Buruk bu senin eserin, övünebilirsin''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2024 02:34
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 02:35
Young Boys mağlubiyeti sonrası Ahmet Çakar, değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef genç oğlanlar bizim oğlanları elediler. Artık Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ama bu maç Okan Buruk'a yazar. Sevili Okan Buruk, bu senin eserin, övünebilirsin."

"OKAN BURUK DÖNEMİ BU GECE İTİBARİYLE BİTMİŞTİR"

"Galatasaray, Okan Buruk yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Şahsi görüşüm o ki Okan Buruk dönemi bu gece itibariyle bitmiştir, bitmelidir. Zaten kendisinde bir takım sıkıntılar vardı. Ayrıca Muslera'ya da son derece uyuzum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery