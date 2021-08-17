Ahmet Çakar: 'Marcao, sen adam falan değilsin'

Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması hakkında Ahmet Çakar ve Sinan Engin'den flaş açıklamalar yaptı.



Eski hakem Ahmet Çakar , Marcao ile ilgili olarak oldukça ağır ifadeler kullandı. Ahmet Çakar "Marcao adam değil! Allah, onun belasını versin! Fatih Terim sana sesleniyorum, Marcao'yu uçağa alma! Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın! Bu gece şunu gördük; saha içi başarısı olan Fatih Terim sınıfta kaldı. Omurgasız bir duruş, karton imparator olduğunu bir kez daha kanıtladı." dedi



Sinan Engin ise "Ulan sen ne terbiyesiz ne gaddar adamsın ya, tutuyorsun kafa atıyorsun vuruyorsun. Galatasaraylı oyunculara kızıyorum hiç birisi müdahale etmiyor. Galatasaray'ın acilen bu Marcao denen hadsiz adamla yollarını ayırması gerekiyor. Adam yumruk atıyor, kafa atıyor, saldırıyor. Fatih Hoca'nın yapacağı tek şey, Marcao'yu bu takımdan kovmak. Fatih Terim'in açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı. Bu saatten sonra Marcao'ya ne rakipler, ne de hakemler normal bakmaz. Her yerde tepki görür. Dayanamazsınız, göndermek zorunda kalırsınız. Türkiye'de oynama şansı kalmadı. Marcao yiyorsa, Arda'ya saldır da görelim!" ifadelerini kullandı.



Abdülkerim Durmaz ise "Sen, Marcao'nun Halil'i tokatlamasını örtpas edersen, Marcao da gelir bugün Kerem'e yumruk atar." dedi.



