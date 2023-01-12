Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara mesaj!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonun uzun bir maraton olduğunu ve yarışın henüz ilk yarısının dahi tamamlanmadığını belirterek, bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladıkları mutlu güne hep birlikte şahit olacaklarını belirtti.Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, 2018 yılının nisan ayından bugüne bakıldığında camianın destekleriyle çok büyük güçlüklerin üstesinden gelirken, özellikle sportif anlamda üstün başarılar elde ettiklerini vurguladı.Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının tüm kulüpleri olduğu gibi, kendilerini de etkilediğini ama bu süreci en az hasarla atlattıklarına dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:Ağaoğlu, yazısında ayrıcagörüşlerine yer verdi.Bordo-mavili camiaya da seslenen Ağaoğlu,değerlendirmesinde bulundu.