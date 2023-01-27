Afrinli kadın antrenör kız çocuklarından futbol takımı kurdu

Doğup büyüdüğü Afrin'de futbolla ilk kez 2015'te tanışan 21 yaşındaki Rulaf Horo, ilçedeki futbol tesisinde farklı etnik gruplardan çocuklara antrenörlük yaparak zorluklara meydan okuyor.



İlçedeki kız çocuklarına futbol oynamayı sevdiren Afrinli antrenör, savaşın çocuklarda bıraktığı izi silmeyi amaçlıyor.



Bir yandan futbol oynayan Afrinli genç sporcu, diğer yandan bölgedeki ilk kız futbol takımını kurmanın gururunu yaşıyor.



Horo, azimle kurduğu 25 kişilik kız futbol takımındaki oyuncu sayısını artırmaya çalışıyor.



- "Arap, Kürt ve Türkmen çocuklar bir arada"



Afrin Kürtlerinden olan Horo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2015 yılından bu yana futbol oynuyorum, meydan okumayı seviyorum. O yüzden futbol oynamayı tercih ettim. Bir kız olarak çevremde yadırganıyorum." dedi.



Erkek kardeşine de futbolu öğrettiğini belirten Horo, "Koşu yapmayı seviyordum, bununla birlikte futbola başladım. Suriye'nin çeşitli illerinde futbol oynadım. Neredeyse Afrin'de tek futbol oynayan kızdım. Şimdi bir takımım var." diye konuştu.



Savaşın yaşattığı zorluklara boyun eğmediğini vurgulayan genç antrenör, "Durmadım, devam ettim, Kurduğum ilk kadın futbol takımında Arap, Kürt ve Türkmen çocuklar bir arada. Dışarıdan bakanlar ayrı olduğumuzu düşünmesin. Biz kardeşiz, beraber yaşıyoruz, beraber oynuyoruz. Kurtarılmış bölgelerde kendimizi ispatlayacağız." ifadelerini kullandı.



Suriyeli kız çocuklarının kendisi gibi umut dolu olması için çalıştığının altını çizen Horo, takımıyla başarılı olup Türkiye ve dünyadaki takımlarla müsabakalara çıkmayı hayal ettiklerini söyledi.



- "Arap ve Kürtleri birleştiriyor"



Afrinli 11 yaşındaki Berivan Hasan da "Üç ay önce bu takıma katıldım. Futbol oynamayı seviyorum. Destek görüyoruz. Eğitimler alıyoruz. Bizi servisle evimizden alıp bırakıyorlar. Futbolu çok seviyorum; burada biz Arapları ve Kürtleri birleştiriyor. " dedi.



Hasan, ileride eğitimini tamamlayıp futbol oynamayı sürdürmeyi temenni ettiğini dile getirdi.



12 yaşındaki Halepli kız çocuğu Rinad Nemnume de kurulan takımın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirterek arkadaşlarıyla bu vesileyle güzel zaman geçirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.



İlçeye ailesiyle göç ettiğinde henüz 1 yaşında olduğunu ifade eden Nemnume, Afrin'de mutlu olduklarını söyledi.



Nemnume, futbolu çok sevdiğini ve ileride Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gibi yetenekli bir futbolcu olmak istediğini kaydetti.





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