Afrika Kupası'nda 4 takım daha tur atladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda B ve C gruplarında toplam 4 maç oynandı.



Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Senegal, Malavi ile 0-0 berabere kalmasına rağmen B Grubu'nu lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı.



Grubu, 4 puanla 3. sırada bitiren Malavi ise son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi dört üçüncü takım arasına girmeye bekleyecek.



Grubun diğer maçında ise Gine, Zimbabve'ye 2-1 yenilmesine rağmen grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna kaldı.



35 yaşındaki Ruandalı hakem Salima Rhadia Mukansanga, Zimbabve ile Gine arasındaki B Grubu maçını yöneterek bir Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.



C Grubu maçında ise Gabon ile Fas 2-2 berabere kaldı. Gabon'da Jim Allevinah, 21. dakikada takımını öne geçirdi. Fas, Sofiane Boufal'in golü ile 74. dakikada beraberliği yakaladı. Aguerd'in kendi kalesine golü ile 81. dakikada tekrar öne geçen Gabon, üstünlüğünü 3 dakika sürdürdü ve Achraf Hakimi'nin 84. dakikada bulduğu gol ile Fas tekrar beraberliği yakaladı.



Grubun diğer maçında Komorlar, Gana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçlarla, Fas ve Gabon son 16 turuna adlarını yazdırdı.





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