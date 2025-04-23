AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi

AEK, Nanterre'i 104-69 mağlup ederek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final vizesini kaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi
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23 Nisan 2025 21:49

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Yunanistan'dan AEK, Fransa temsilcisi Nanterre'yi 104-69 yendi. Bu sonuçla AEK, Dörtlü Final'e kalan son takım oldu. 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da SUNEL Arena Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini AEK, 19-18 önde geçti. İkinci çeyrekte de etkili oynayan AEK, devreye 17 sayılık skor avantajıyla 48-31 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Yunanistan temsilcisi, farkı iyice açarak son periyoda 42 sayılık farkla 82-40 üstün başladı.

Dördüncü çeyrekte de açık ara üstün oynayan AEK, maçtan da 104-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla AEK, Dörtlü Final'e yükselen son takım oldu.

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