Adrien Moerman: 'Hak ettiğimiz kupayı kazandık!'

THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te Adrien Moerman karşılaşma sonrası konuştu.



Adrien Moerman şampiyonluk sonrası "İlk yılda finali kaybettik ama daha güçlü döndük. Hak ettiğimiz bir kupayı kazandık. Türk halkı için ve ailem için çok mutluyum. Sadece takım arkadaşlarım için değil kulübüm için de mutluyum. Anadolu Efes, Avrupa'nın en tepesinde olmayı hak ediyor." dedi.



Kutlamalarla ilgili gelen soru üzerine Moerman "Kutlama için planlara bakacağız." ifadelerini kullandı.



