Adnan Sezgin: 'Petkovic, Fenerbahçe'de başarır'

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sürüyor. Birçok isim konuşulurken gündemi sallayanlardan biri de İsviçre Milli Takımı ile şu anda çeyrek finale yükselen Vladimir Petkovic oldu.İsviçre Milli Takımı ile şu anda çeyrek finale yükselen Boşnak asıllı hoca İspanya ile yarı finale yükselme maçına çıkacak. Petkovic'i Samsunspor'a getiren ve onu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Adnan Sezgin Takvim'e deneyimli teknik adamı anlattı.Sezgin, "Fenerbahçe taraftarı Samsunspor'u çalıştırdı diye yanlış düşünmesin Petkovic, Samsun'dan sonra Sion'a gitti Oradan da hemen Lazio kaptı. 2 yıl İtalya'da çalıştı Herkes İtalya'da yapamaz. Yıllardır da İsviçre Milli Takımı'nın başında. İsviçre takır takır futbol oynuyor..." dedi.Uzun yılar Galatasaray'da Futbol Şubesi'ne bakan tecrübeli yönetici, Petkovic'in çok mütevazi biri olduğunu ve Fenerbahçe'nin anlaşması halinde de başarılı olabileceğini belirtti."Petkovic'i Samsun'a ben getirdim. Onu getirmeden önce de çok araştırdım. Çok çalışkan biri olduğunu söyleyebilirim. Çağdaş futbol oynatan, futboldaki gelişmeleri an be an takip eden, 3'lü savunma oynatmayı seven, gece gündüz kendini işine veren mütevazi biridir. Fenerbahçe taraftarı Türkiye'de Samsunspor'u çalıştırdı diye yanlış düşünmesin. Petkovic Samsun'dan sonra Sion ile anlaştı. Hatta oraya gider gitmez hemen Lazio kaptı. 1.5 yıl Lazio'yu çalıştırdı. Herkes İtalya'da çalışamaz. Yıllardır da İsviçre Milli Takımı'nın başında. İsviçre görüldüğü gibi takır takır futbol oynuyor. Petkovic benim bugüne kadar tanıdığım en mütevazi insandır. Fenerbahçe'yi tatmin eder mi etmez mi bilemem ama zaten Fenerbahçe'ye hangi hocayı getirseniz tatmin etmez. Fenerbahçe Petkovic ile anlaşırsa başarılı olabilmesi için yönetimin ve taraftarın ona büyük destek vermesi lazım. Petkovic iyi dostumdur. Onu Türkiye'de büyük bir kulübün başında görmek beni de mutlu eder. Fenerbahçe'de başarılı olması için de gerekli ortamın sağlanması, istediği futbola uygun kadronun kurulması lazım."