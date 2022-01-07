Adil Gevrek: "Sadece kırmızı değil, insanlık suçu"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Adil Gevrek: 'Sadece kırmızı değil, insanlık suçu'
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07 Ocak 2022 23:02
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek, "Bizden intikam alıyorlar. Söyleyecek fazla bir şey yok. Demek ki başka şeyler yapmamız lazım. Maçın başında rakip futbolcunun hareketi sadece kırmızı kart değil, insanlık suçuydu." dedi.


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