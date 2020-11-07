Adil Demirbağ: "Şampiyonluk için kurulan takımı yendik"

Konyaspor'un 23 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ, Fenerbahçe ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adil Demirbağ: 'Şampiyonluk için kurulan takımı yendik'
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07 Kasım 2020 21:24
Konyaspor'un 23 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ, Fenerbahçe'yi 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

"Çok mutluyuz. İyi analiz yapmıştık. Yenilmeyen, şampiyonluk için kurulan bir takımı evlerinde yenmek çok mutlu etti. Aslında, diğer maçları da kazanabilirdik. Bu maça konsantreydik.

Şampiyon olmak isteyen bir takım vardı karşımızda. Ona göre konsantre olduk. Kazandık. Buradan soyunma odasına coşkulu gittik. Soyunma odasında da o coşku devam etti. Milli araya daha mutlu giriyoruz.

 



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