Adem Ljajic Süper Lig'e geri döndü

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Sırp futbolcu ile önümüzdeki transfer döneminden geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



İşte yapılan açıklama:



"Adem Ljajic Karagümrük'te. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ