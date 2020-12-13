Adem Ljajic: 'Kendimi riske atamam'

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 maça çıkıp sadece 207 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Formsuzluk ve sakatlık periyodu sebebiyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılmayan Sırp futbolcunun, problemini atlatıp bireysel olarak çalışmasına rağmen takım idmanına dahil olmak istemediği bildirildi.



Sağlık ekibi ve teknik ekibin talebini, "Sakatlığım sebebiyle kendimi riske etmek istemiyorum" diyerek geri çeviren Ljajic'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.



LJAJIC'TEN MEMNUN DEĞİLLER



İki sezondur bekleneni veremeyen ve yaklaşık 17 milyon Euro'luk maliyeti ile siyah-beyazlıların bütçesinde önemli bir yük olan Ljajic'in gidişatından yönetim ve teknik heyet mutlu değil. 29 yaşındaki Boşnak oyuncuyla defalarca görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ljajic'ten her seferinde düzeleceğine dair söz alsa da gerçekte bunun karşılığı bulunamadı.



EN AZ ZARARLA ELDEN ÇIKARILACAK



Tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek. Beşiktaş yönetimi ise büyük paralar ödenerek transfer edilen oyuncusundan minimum düzeyde zarar peşinde. Devre arasında Ljajic için 5 milyon Euro civarında gelebilecek tekliflere olumlu yanıt verilecek. Teklif gelmezse de kiralama formülü denenecek.



