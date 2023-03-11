Adekugbe: 'Şampiyonluk hedefine gidiyoruz'

Galatasaray'ın Hatayspor'dan transferi Sam Adekugbe, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Taraftarlara seslenen Adekugbe "Ülke olarak üzücü bir duruma düştük. Duygusal olarak da yıpratıcı. Galatasaray derneklerinden desteklerine devam etmelerini istiyorum." dedi.



Ayrıca Sam Adekugbe "İlk maçımdan 3 puan aldık. Şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyoruz. Güzel bir maç çıkarttık." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ