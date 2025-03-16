Adasokağı, Kırşehir Belediyespor'u rahat geçti!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adasokağı, Kırşehir Belediyespor'u rahat geçti!
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16 Mart 2025 16:45
 Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 yendi. 
Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, konuk ekip Adasokağı 22-13 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Adasokağı, Kırşehir Belediyespor karşısında salondan 39-30 galip ayrıldı.

 
 
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