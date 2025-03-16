Adasokağı, Kırşehir Belediyespor'u rahat geçti!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, konuk ekip Adasokağı 22-13 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Adasokağı, Kırşehir Belediyespor karşısında salondan 39-30 galip ayrıldı.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Adasokağı, Kırşehir Belediyespor karşısında salondan 39-30 galip ayrıldı.