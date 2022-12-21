Adanaspor'da Kemal Kılıç dönemi

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor'da Kemal Kılıç dönemi
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21 Aralık 2022 16:43
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç'ın yardımcılıklarını Sercan Özçelik, Özcan Turan, Emrah Akcan ve Polat Canpolat'ın yapacağı belirtildi.

Kılıç, daha önce farklı tarihlerde 3 kez Adanaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Teknik direktör Önder Karaveli ile 11 Kasım'da yollarını ayıran Akdeniz ekibinde, bu görevi teknik sorumlu Eyüp Arın yürütüyordu.

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