Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, Altay deplasmanına konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Adanaspor 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Adanaspor'a galibiyeti getiren tek golü uzatma dakikalarında penaltıdan Hadi Sacko attı.
Bu sonucun ardından Adanspor, 25 puana yükseldi. Altay, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Altay, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Şenol Bektaş, Salih Burak Demirel
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Mertoğlu, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Naderi (Dk. 88 Özgür Özkaya), Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 61 Mehmet Gündüz)
Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Alpay Çelebi (Dk. 78 Evren Korkmaz), Emre Kaplan, Hüseyin Öztürk, Ferhat Katipoğlu, Abdurrahman Canlı, Benasser (Dk. 23 Enes Sağlık, Dk. 83 Pedro Nuno Fernandes), Hakkı Türker, Burak Çoban, Iseka (Dk.75 Hadi Sacko), Jallow (Dk. 46 Ahmethan Köse)
Gol: Dk. 90+4 Hadi Sacko (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Efe Mertoğlu, Dk. 90+2 Ozan Evrim Özenç (Altay), Dk. 90+2 Evren Korkmaz (Adanaspor)
Karşılaşmada Adanaspor'a galibiyeti getiren tek golü uzatma dakikalarında penaltıdan Hadi Sacko attı.
Bu sonucun ardından Adanspor, 25 puana yükseldi. Altay, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Altay, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Şenol Bektaş, Salih Burak Demirel
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Mertoğlu, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Naderi (Dk. 88 Özgür Özkaya), Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 61 Mehmet Gündüz)
Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Alpay Çelebi (Dk. 78 Evren Korkmaz), Emre Kaplan, Hüseyin Öztürk, Ferhat Katipoğlu, Abdurrahman Canlı, Benasser (Dk. 23 Enes Sağlık, Dk. 83 Pedro Nuno Fernandes), Hakkı Türker, Burak Çoban, Iseka (Dk.75 Hadi Sacko), Jallow (Dk. 46 Ahmethan Köse)
Gol: Dk. 90+4 Hadi Sacko (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Efe Mertoğlu, Dk. 90+2 Ozan Evrim Özenç (Altay), Dk. 90+2 Evren Korkmaz (Adanaspor)
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