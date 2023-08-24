Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk deplasmanına konuk oldu. Cageka Arena'daki mücadeleden Adana Demirspor 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Temsilcimiz Adana Demirspor, 47. dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Genk bu gole 77. dakikada Toluwalase Arokodare ve 90+3. dakikada Daniel Munoz ile karşılık verdi.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Sor'un ceza sahası önünden çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Kayembe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Sor'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Cherif Ndiaye'nin ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Vandevoordt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Munoz'un sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Oyen'in kafa vuruşunda kaleci Karacic son anda topu yandan kornere çeldi.

45. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Vandevoordt, topu kornere gönderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, savunma oyuncularına rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

63. dakikada Stambouli'nin ceza yayı içinden çektiği şutta, top üstten az farkla dışarı gitti.

77. dakikada Genk, skoru 1-1 yaptı. Galarza'nın sağdan yaptığı ortada arka direkte uygun durumda toplu buluşan Arokodare, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

81. dakikada El Khannous'un ceza sahası dışından çektiği şutta, top kaleci Karacic'ten döndü.

90+3. dakikada Genk 2-1 öne geçti. Hrosovsky'nin sağdan kullandığı korner ataşında, ceza sahasında McKenzie'nin indirdiği topu arka direkte Munoz kafa vuruşuyla filelere attı.

90+7. dakikada gelişen Yukatel Adana Demirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Vandevoordt son anda topu kornere çeldi.



Stat: KRC Genk Arena

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor (Dk. 71 Arokodare), Oyen (Dk. 66 Baah)

Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 40 Abdurrahim Dursun), Yusuf Sarı, Stambouli, Emre Akbaba, Nani (Dk. 78 Yusuf Erdoğan), Belhanda (Badou Ndiaye), Cherif Ndiaye (Niang)

Goller: Dk. 47 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 77 Arokodare, Dk. 90+3 Munoz (Genk)

Sarı kartlar: Dk. 23 Gravillon, Dk. 50 Belhanda, Dk. 90+11 Badou Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 24 McKenzie, Dk, 60 Munoz, Dk. 90+6 Baah (Genk)



