Adana Demirspor, Trabzonspor ile masada!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le anlaşan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak gelişmesi yaşandı.
Orta sahada alternatiflerini artıran bordo-mavili takımda 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği bildirildi.
Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Abdülkadir Parmak'ı kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor'un oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Geçen sezon Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak, özür dilemesi sonrası bordo-mavililerin yeni sezon kampına dahil edilmişti.
Orta sahada alternatiflerini artıran bordo-mavili takımda 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği bildirildi.
Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Abdülkadir Parmak'ı kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor'un oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Geçen sezon Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak, özür dilemesi sonrası bordo-mavililerin yeni sezon kampına dahil edilmişti.