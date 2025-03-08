Adana Demirspor, Samsunspor'a konuk olacak

Ligde eksi puanla son sıraya demir atan Adana Demirspor, Samsunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor, Samsunspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2025 12:26
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 47 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Samsunspor'a sahasında 3-1 yenilmişti.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery