Adana Demirspor sahasında Genk'i ağırlıyor!

Play-off turu ilk maçında rakibine 2-1 kaybeden Adana Demirspor, rövanşta alacağı sonuçla adını gruplara yazdırmaya çalışacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor sahasında Genk'i ağırlıyor!
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30 Ağustos 2023 12:32
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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