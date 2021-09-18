MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 5. haftasında galibiyeti olmayan iki ekip, Adana Demirspor ile Rizespor ile karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı ve galibiyet hasretini noktalayan taraf oldu.Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 31. dakikada penaltıdan Balotelli, 40. dakikada Vargas ve 66. dakikada Bjarnason'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise Boyd'un asistinde 53. dakikada Boldrin kaydetti.Bu maça kadar Süper Lig'de çıktığı son 33 maçı (8B 25M) ve son 16 iç saha karşılaşmasını (5B 11M) kazanamayan Adana Demirspor, iki alanda da lig tarihinin en uzun serilerini sona erdirdi.Galibiyet öncesinde 2 beraberliği olan Adana Demirspor böylece puanını 5 yaparken, teknik direktör Bülent Uygun'un tartışıldığı Rizespor 1 beraberlikle 1 puanda kaldı.Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında puan arayacakken, Rizespor ise evinde Altay'ı konuk edecek.9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.