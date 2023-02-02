Adana Demirspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
11'ler
Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.
Fenerbahçe
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada girdi. Galatasaray'ın Ümraniyespor'u yenmesinin ardından fark 7 puana yükseldi.
Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.
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Eksikler
Adana Demirspor'da Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.
Fenerbahçe'de Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
8 isim sınırda
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
11'ler
Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.
Fenerbahçe
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada girdi. Galatasaray'ın Ümraniyespor'u yenmesinin ardından fark 7 puana yükseldi.
Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.
SÜPER LİG'DEKİ BU MAÇTA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DA
Eksikler
Adana Demirspor'da Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.
Fenerbahçe'de Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
8 isim sınırda
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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