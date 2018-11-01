Adana Demirspor, Dersim'i uzatmalarda geçti!

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Talha (xxx), Hamidou Traore (xxx), Anderson (xx) (Dk. 67 Orhan xx), Berk (xxx), Hakan (xx), Rüştü (xx), Murat Akın (xx)(Dk. 54 Emre Nefiz xx), Orkan (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 105

Boubacar Traore xx), Batuhan Karadeniz (xx) (Dk. 82 Kosecki xx)

DERSİM 62 SPOR: Mehmet (xx) - Murat (xx), Mehmet Aydur (xx) (Dk. 89 Hüseyin Can x), Emre Aydoğan (xx), Nurlan (xx) (Dk. 46 Rodriguez xx), Ferhat (xx) (Dk. 111 Eyüp xx), Fatih (xx), Ahmet (xx), Yasin (xxx), Caner (xx), Doğancan (xx)

GOLLER: Dk. 17 (KK) Fatih, Dk. 114 Baubacar Traore, Dk. 119 Emre Nefiz (Adana Demirspor) - Dk. 53 Doğancan (Dersim 62 Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Talha (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Hamidou Traore, Emre, Boubacar Traore (Adana Demirspor) - Ferhat, Yasin, Nurlan, Ahmet (Dersim 62 Spor)





Ziraat Türkiye Kupası'nda, sahasında konuk ettiği Dersim 62 Spor'u normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı 2 gollemağlup etti.9'uncu dakikada Adana Demirspor orta sahadan hızlı çıktı ve Traore sol kanattaki Orkan'ı gördü. Orkan'ın ortasına iyi yükselen Batuhan'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.33'üncü dakikada soldan derine inen Hakan'ın ortasında topa yükselen Batuhan Karadeniz müsait pozisyonda topu kafayla dışarı yolladı.60'ıncı dakikada orta sahada Adana Demirspor oyuncularının yaptığı hata sonucu top Doğancan'ın önunde kaldı. Önünü boşaltan Doğancan kaleciyi de geçerek topu kaleye yuvarladı. Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı.62'nci dakikada Dersim 62 Spor kontra atakta topu Yasin Mert ile buluşturdu. Yasin topu hızla ceza sahasına sürerken Adana Demirsporlu Talha tarafından yere düşürüldü. Hakem Talha'ya direk kırmızı kart gösterdi.97'nci dakikada Adana Demirspor sağ kanatta Traore ile derine indi. Bu futbolcunun yerden pasında topla buluşan Emre'nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.104'üncü dakikada Adana Demirspor orta sahasından gelen ara pasla Kosecki bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciyi geçti ama Dersim 62 Spor savunması meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.