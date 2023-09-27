Adana Demirspor'da kaleci sorunu: 4. kaleci oynayacak

Adana Demirspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesinde kaleci sorunu yaşanıyor.
Ertaç Özbir'in yokluğunda erteleme maçının ardından lisansı çıkarılan yeni transfer Shahrudin Muhammedaliyev forma giyemeyecek. Goran Karacic de takımdan ayrıldığı için kaleyi henüz resmi maçlarda forma giyemeyen Vedat Karakuş koruyacak.
25 yaşındaki kaleci, takımının en son 7 Haziran'daki Ankaragücü mücadelesinde görev yapmıştı.
Ertaç Özbir'in yokluğunda erteleme maçının ardından lisansı çıkarılan yeni transfer Shahrudin Muhammedaliyev forma giyemeyecek. Goran Karacic de takımdan ayrıldığı için kaleyi henüz resmi maçlarda forma giyemeyen Vedat Karakuş koruyacak.
25 yaşındaki kaleci, takımının en son 7 Haziran'daki Ankaragücü mücadelesinde görev yapmıştı.