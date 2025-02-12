Adana Demirspor'da istifa sonrası sürpriz gelişme

Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynadığı sırada sahadan çekilen Adana Demirspor'da istifa kararı alan Bedirhan Durak, göreve geri döndüğünü açıkladı.Bedirhan Durak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararının yönetim kurulunda kabul görmediğini ve görevine devam edeceğini duyurdu.Kulüp sahibi Murat Sancak ile görüştükten sonra bu kararı aldığını açıklayan Bedirhan Durak şu ifadelerini kullandı."Galatasaray maçında yaşanan adaletsiz yönetime istinaden kulüp olarak aldığımız karardan sonra kulübümüze yapılan olumsuz eleştiriler, duyduğumuz acımasız hakaretler ve yönetimimize yöneltilen suçlamalardan sonra maçın sabahında istifa kararımı sosyal medya hesabımdan duyurmuştum. Bugün öğlen saatlerinde Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Murat Sancak ile görüşmemizde istifamın yönetim kurulunda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim kurulumuzun istifamı kabul etmediği bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, yönetim kurulu başkanımız Murat Sancak'ın bana olan kararlılığı ve benim de ona olan büyük saygım ve sevgim için kulübüm-deki görevime kaldığım yerden devam edeceğimi bildiririm."