Adana Demirspor'da Balotelli bilmecesi

Mario Balotelli diye yazılır, olaylarıyla gündem olur. Gittiği her kulüpte disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken İtalyan oyuncunun formasını giydiği Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki macerası kısa sürdü.



Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat döven 31 yaşındaki oyuncu güçlükle sakinleştirildi. Genç ismin yüzünün kan revan içinde kaldığı öğrenildi.



İKİ YILI DAHA VARDI



Adana Demirspor Tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli için Adana Demirspor yönetimi acil olarak toplandı.



2024'e kadar mukavelesi olmasına rağmen ünlü forvet ile yolların ayrılmasına karar verildi.



Aynı Balotelli'nin 20 gün önce de Adana'da kaldığı otelin kapı ve pencerelerini kırdığı ve disiplinsiz davranışlarına devam ettiği ortaya çıktı.



MURAT SANCAK YALANLADI



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, daha sonra bu haberi yalanladı.



Murat Sancak, Milliyet'e yaptığı açıklamada " Kesinlikle böyle bir olay yaşanmamıştır. Galatasaray maçı öncesi yapılan bu haberi kınıyorum" dedi.



