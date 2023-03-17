Acuna: 'Turu geçmeyi hak ettik'

Sevilla'nın başarılı oyuncularından Marcos Acuna, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maç sonrası konuştu.



Acuna ilk maçın avantajını kullandıklarını belirterek, "Evimizde elde ettiğimiz avantaj, bu maça daha az baskıyla çıkmamızı sağladı. İlk yarıda Fenerbahçe çok etkiliydi ve biz de direnmeye, dayanmaya çalıştık. Ancak ikinci yarıda daha organize ve sakindik. Hak ettiğimiz bir zafer oldu." sözlerini kullandı.



Mücadeleden önce eksikleri olduğunu ancak Sampaoli'nin talimatlarını yerine getirdiklerini belirten Acuna, "Önemli sakatlarımız vardı ama biz profesyonel futbolcularız, hocamızın dediklerine harfiyen uymalıyız. Avrupa Ligi'nde mümkün olduğunca yola devam etmeye çalışacağız. Her zaman kazanmak, bir sonraki aşamaya çıkmak istersiniz. Şimdi önümüzde ligde oynayacağımız başka bir maç var. Biz ona da final gözüyle bakıyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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