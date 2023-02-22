Acun Ilıcalı, yeni kulüp satın alıyor!

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alarak adından söz ettiren Türk iş insanı Acun Ilıcalı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.



İrlanda merkezli LMFM'in haberine göre Acun Ilıcalı, İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor.



Geçtiğimiz günlerde Hull City'de forma giyen genç oyuncuların oynayarak gelişeceği bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu belirten Ilıcalı'nın hedefinde İrlanda kulübü Dundalk'ın olduğu aktarıldı.



5. FARKLI SAHİBİ OLACAK



Satın alma işlemi gerçekleşirse Dundalk'ın 11 yıldaki beşinci farklı sahibi Acun Ilıcalı olacak.



İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı 2. kulübü konumunda yer alıyor.





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