Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transferi için açıklamalarda bulundu.

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Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması!
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05 Aralık 2024 00:50
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transferi için açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz." dedi.

Ilıcalı ayrıca, "Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." ifadelerini kullandı.

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