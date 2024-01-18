'de forma giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibiy'ye transfer olacağı iddiaları gündemde dolaşırken, Ilıcalı'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.Hull Live'a konuşan Ilıcalı,dediAcun Ilıcalı, Kent için ayrıca,ifadelerini kullandı.Sezon başında Rangers'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, bu sezon 15 maçta görev aldı. 27 yaşındaki sol kanat, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.