Acun Ilıcalı: "Michy Batshuayi'nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi." pic.twitter.com/V9Ks7spg4P



— Sporx (@sporx) September 3, 2022

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden golcü arayışları son buldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu transfer için Chelsea'ye 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Belçikalı santrforla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Michy Batshuayi'nin yıllık ücretinin 3 milyon euro olduğu belirtildi.Dün gerçekleşen transfer büyük yankı uyandırırken Belçikalı yıldızın şimdiden sahada vereceği performans büyük merak konusu oldu.İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan ve Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Sarı Lacivertliler'in yeni transferi Micy Batshuayi için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Acun Ilıcalı mesajında şu ifadelere yer verdi: