Acun Ilıcalı: "Bu soru masum bir soru değil!"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ahmet Çakar'ın sorduğu soru için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı: 'Bu soru masum bir soru değil!'
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08 Ekim 2024 01:57
Son güncelleme 08 Ekim 2024 01:58
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında eski hakem Ahmet Çakar'ın Jose Mourinho ve Fatih Terim ile ilgili sorusunu kötü niyetli bulduğu için cevap vermedi.

Ahmet Çakar, Acun Ilıcalı'ya "Manchester City'yi aldın diyelim. Takımın başına Jose Mourinho'yu mu, Fatih Terim'i mi getirirsin?" sorusunu yönetti.

Acun Ilıcalı, Ahmet Çakar'ın sorusu üzerine "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Masum bir soru değil bu." cevabını verdi.

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