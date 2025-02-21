Acun Ilıcalı: 'Avrupa'da tek Türk olarak kalmak üzücü'

Kurayı yorumlayan Acun Ilıcalı, "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz." dedi.



"Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den bir takım direkt katılacaksa, bunun sebebi Fenerbahçe'nin topladığı puanlar." dedi.

"TARAFTARIMIZ KADIKÖY'DE TARİH YAZIYOR"

İlk maçların iç sahada olmasını istediğini söyleyen Ilıcalı, "Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz ilk maçlarda. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'DA TEK KALMAK ÜZÜCÜ"



Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmanın üzücü olduğunu belirten Ilıcalı, "İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmak, bir yandan bizim için üzücü. Keşke diğer takımlarımız da olsaydı ve ülke puanı artsaydı. Daha çok insanımız Avrupa kupası heyecanı yaşasaydı. Eminim ki futbolseverler, bizi destekleyecekler." dedi.



"DÜNYA BU EŞLEŞMEYİ KONUŞUR"



Zor bir kura çektiklerini söyleyen Ilıcalı, "Hocamızın hedefleri büyük. Zor kura çektik. Yarı finalde Manchester United gelebilir. Kolay kura diye bazen görürsünüz ama rakip beklemediğiniz bir oyun oynar. Rangers, bizim eleyebileceğimiz bir takım. Sonraki turda gönlümden Roma geçiyor, hocamızın eski takımı. Dünya bu eşleşmeyi konuşur. Roma'yı da eleyebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini de kullandı.

Ilıcalı, konuşmasının devamında" sözlerini sarf etti.