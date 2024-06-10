Acun Ilıcalı: 'Amacım Aziz Yıldırım'ı tahrik etmekti'

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimini Ali Koç kazanırken Acun Ilıcalı, Telegol programında Aziz Yıldırım ile ilgili açıklama yaptı.
ACUN ILICALI'NIN AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.
"AMACIM TAHRİK VE TEŞVİK ETMEKTİ"
Sonrasında gerçekleşen Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını sonrasında gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilcalı, katıldığı Telegol programında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalar;
"Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa 'ben bir şey bilmiyorum' dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar burdan da 'ben bir şey bilmiyorumu' almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım'ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç'la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz."
ACUN ILICALI'NIN AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.
"AMACIM TAHRİK VE TEŞVİK ETMEKTİ"
Sonrasında gerçekleşen Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını sonrasında gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilcalı, katıldığı Telegol programında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalar;
"Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa 'ben bir şey bilmiyorum' dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar burdan da 'ben bir şey bilmiyorumu' almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım'ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç'la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz."