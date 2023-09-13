Aboubakarlı Kamerun kupa vizesini kaptı

Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, Burundi'yi 3-0 yendi ve Afrika Kupası vizesini kaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Aboubakarlı Kamerun kupa vizesini kaptı
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13 Eylül 2023 00:03
Son güncelleme 13 Eylül 2023 00:17
Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, evinde Burundi'yi ağırladı.

Stade Omnisport Roumde Adjia'da oynanan maçı Kamerun 3-0 kazandı ve Afrika Kupası'na katılma hakkını 1. sıradan elde etti.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 46'da Mbeumo, 59'da Wooh ve 90+3'te Vincent Aboubakar kaydetti.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar maçta 90 dakika sahada kalırken Sivassporlu N'Jie ise son dakikada oyuna dahil oldu.

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