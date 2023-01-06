Aboubakar'ın iki seçeneği: Fenerbahçe ve MANU

Fenerbahçe'nin, Al Nassr forması giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği yazıldı.



Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr, Portekizli futbolcuya lisans çıkartabilmek adına yabancı oyuncularından biri ile yollarını ayıracak.



FENERBAHÇE VE MANU



Al Nassr'ın bu doğrultuda gözden çıkardığı ilk ismin Vincent Aboubakar olduğu ifade edildi.



Kamerunlu golcü ile iki takımın ilgilendiği ve bu takımların da Fenerbahçe ile Manchester United olduğu aktarıldı.



Aboubakar'ın Al Nassr'ın Al Ta'ee ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almaması da ayrılık iddialarını güçlendirdi.



Al Nassr'da bu sezon 12 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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