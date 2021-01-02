Abdullah Avcı'dan Ekuban ve Ömür planı

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük maçı 11'ini kafasında şekillendirdi. Bordo-mavili ekibin hocası hücum hattında değişikliğe gidiyor.



Caleb Ekuban'ın sakatlığını atlatması, Abdülkadir Ömür'ün de testlerinin negatife dönmesi başarılı çalıştırıcıyı memnun etti. Avcı hücumda yaşanan tıkanıklığı iki yıldızını 11'e koyarak bir nebze de olsun çözmeye çalışacak. Benik Afobe'nin istenilen seviyeye bir türlü gelememesi sebebi ile Avcı, en uçta bir kez daha Djaniny Semedo'ya şans tanıyacak. Hafta boyunca hücum aksiyonları üzerinde duran Avcı, takımın artık bu alanda da bir sıçrama yapmasını bekliyor.



