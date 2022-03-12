Abdullah Avcı: "Yeniden başlıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımından yeni bir galibiyet serisi istiyor. Fenerbahçe beraberliğinin moral bozmasını istemeyen Avcı, takımına güvendiğini belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Yeniden başlıyoruz'
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12 Mart 2022 10:29
5 maçlık galibiyet serisi Kadıköy deplasmanında son bulan Trabzonspor,, bugün 40 bin taraftarının önünde kazanıp, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer'de 61. lig maçına çıkacak. Takımla yaptığı toplantıda oyuncularından coşkulu futbol ve galibiyet isteyen Avcı'nın, "Fenerbahçe beraberliğinin ardından kazanıp, yeni bir serinin ilk adımını atalım, tekrar başlayalım. Kalitenize güveniyorum. Stada gelecek taraftarlarımıza bir galibiyet daha hediye edelim" dediği öğrenildi.

Sol bekte değişim

Avcı, son maçın kadrosundan farklı olarak cezalı Puchacz'ın yerine sol bekte mecburi değişime gidecek, Trondsen ile Yusuf Erdoğan arasında tercih yapacak. Göztepe'ye karşı teknik adamlık kariyerinde 8 maça çıkan başarılı hoca, 6 galibiyet aldı. 1 maç berabere biterken, 1 kez yenildi. 

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