Abdullah Avcı, yeni Visca'sını buldu

Şampiyon Trabzonspor yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi play-off'u için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Kadro derinliği yaratmak isteyen Abdullah Avcı'nın transfer raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, bir takviye için yine kolları sıvadı.
Transfer sezonuna hızlı başlayan ve Eren Elmalı, Larsen, Denswil, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir oyuncu daha gündeme geldi.
YENİ VISCA: NEMANJA JOVIC
Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Diabate'nin transfer olduğu Partizan kulübünde forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nemanja Jovic'i izleyerek beğendi ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sundu.
Daha önce Edin Visca'yı da bu yaşlarda tespit ederek Türkiye'ye getiren tecrübeli çalıştırıcı, bir başka Bosna asıllı oyuncunun transferinin gerçekleşmesine sıcak baktığını söyledi.
ŞU ANDA SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL AMA
Ancak Partizan oyuncuyu şu an satmayı düşünmediklerini, böyle bir ihtimal olduğunda ise Diabate transferinde sağlanan kolaylık nedeniyle Trabzonspor'a öncelik vereceklerini bildirdi.
Jovic, TFF'nin 14 yabancı oyuncu dışında artı üç olarak sunduğu kendi ülkesinin milli takımında en az 10 kez oynamış 21 yaş altı oyuncu kriterlerini de karşılıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" şeklindeki sözleri üzerine çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, Djene Dakonam ile yakın temas halinde.
Getafe forması giyen 30 yaşındaki savunmacıyla menajerler aracılığıyla iletişime geçen bordo-mavililerin, mali şartlar hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Djene'nin Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe alması da olumlu olarak yorumlandı.
YERLİ KANAT ARAL ŞİMŞİR
Gündemdeki bir başka kanat oyuncusu: Doğuhan Aral Şimşir. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fırtına'nın kapısından dönen 20 yaşındaki Doğuhan, her iki kenarda da görev yapıyor. Midtjylland ile 2027'ye kadar kontratı olan Doğuhan, Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Yerli statüsünde bulunan genç yıldız için harekete geçilmesi bekleniyor.
KONTENJANA BAĞLI
Stoper transferinde ise öncelik tecrübeli isimlere verilmesine rağmen, Norveç Ligi'nde forma giyen 22 yaşındaki Igoh Ogbu'nun uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Lillestrom'de oynayan Nijeryalı savunmacı, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 gollük de skor katkısı sağladı. Kontenjanda yer açılırsa, Trabzonspor'un Ogbu'yu transfer edebileceği öğrenildi.
TAKIM İZİN YAPIYOR
Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da oyunculara 3 gün izin verilmişti. Bordomavili oyuncular 20 Temmuz'da yeniden toplanarak Avusturya kampına başlayacak. 29 Temmuz'a kadar Avusturya'da olacak Karadeniz ekibi, burada iki hazırlık maçı oynayacak.
Transfer sezonuna hızlı başlayan ve Eren Elmalı, Larsen, Denswil, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir oyuncu daha gündeme geldi.
YENİ VISCA: NEMANJA JOVIC
Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Diabate'nin transfer olduğu Partizan kulübünde forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nemanja Jovic'i izleyerek beğendi ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sundu.
Daha önce Edin Visca'yı da bu yaşlarda tespit ederek Türkiye'ye getiren tecrübeli çalıştırıcı, bir başka Bosna asıllı oyuncunun transferinin gerçekleşmesine sıcak baktığını söyledi.
ŞU ANDA SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL AMA
Ancak Partizan oyuncuyu şu an satmayı düşünmediklerini, böyle bir ihtimal olduğunda ise Diabate transferinde sağlanan kolaylık nedeniyle Trabzonspor'a öncelik vereceklerini bildirdi.
Jovic, TFF'nin 14 yabancı oyuncu dışında artı üç olarak sunduğu kendi ülkesinin milli takımında en az 10 kez oynamış 21 yaş altı oyuncu kriterlerini de karşılıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" şeklindeki sözleri üzerine çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, Djene Dakonam ile yakın temas halinde.
Getafe forması giyen 30 yaşındaki savunmacıyla menajerler aracılığıyla iletişime geçen bordo-mavililerin, mali şartlar hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Djene'nin Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe alması da olumlu olarak yorumlandı.
YERLİ KANAT ARAL ŞİMŞİR
Gündemdeki bir başka kanat oyuncusu: Doğuhan Aral Şimşir. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fırtına'nın kapısından dönen 20 yaşındaki Doğuhan, her iki kenarda da görev yapıyor. Midtjylland ile 2027'ye kadar kontratı olan Doğuhan, Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Yerli statüsünde bulunan genç yıldız için harekete geçilmesi bekleniyor.
KONTENJANA BAĞLI
Stoper transferinde ise öncelik tecrübeli isimlere verilmesine rağmen, Norveç Ligi'nde forma giyen 22 yaşındaki Igoh Ogbu'nun uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Lillestrom'de oynayan Nijeryalı savunmacı, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 gollük de skor katkısı sağladı. Kontenjanda yer açılırsa, Trabzonspor'un Ogbu'yu transfer edebileceği öğrenildi.
TAKIM İZİN YAPIYOR
Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da oyunculara 3 gün izin verilmişti. Bordomavili oyuncular 20 Temmuz'da yeniden toplanarak Avusturya kampına başlayacak. 29 Temmuz'a kadar Avusturya'da olacak Karadeniz ekibi, burada iki hazırlık maçı oynayacak.
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