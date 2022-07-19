Abdullah Avcı, yeni Visca'sını buldu

Şampiyonyeni sezon ve Şampiyonlar Ligi play-off'u için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Kadro derinliği yaratmak isteyen Abdullah Avcı'nın transfer raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, bir takviye için yine kolları sıvadı.Transfer sezonuna hızlı başlayan vevekadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir oyuncu daha gündeme geldi.Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Diabate'nin transfer olduğukulübünde forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusui izleyerek beğendi ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sundu.Daha önceda bu yaşlarda tespit ederek Türkiye'ye getiren tecrübeli çalıştırıcı, bir başka Bosna asıllı oyuncunun transferinin gerçekleşmesine sıcak baktığını söyledi.Ancak Partizan oyuncuyu şu an satmayı düşünmediklerini, böyle bir ihtimal olduğunda ise Diabate transferinde sağlanan kolaylık nedeniyle Trabzonspor'a öncelik vereceklerini bildirdi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın,şeklindeki sözleri üzerine çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi,ile yakın temas halinde.Getafe forması giyen 30 yaşındaki savunmacıyla menajerler aracılığıyla iletişime geçen bordo-mavililerin, mali şartlar hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu aradaTrabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe alması da olumlu olarak yorumlandı.Gündemdeki bir başka kanat oyuncusu:Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fırtına'nın kapısından dönen 20 yaşındaki Doğuhan, her iki kenarda da görev yapıyor.ile 2027'ye kadar kontratı olan Doğuhan, Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Yerli statüsünde bulunan genç yıldız için harekete geçilmesi bekleniyor.Stoper transferinde ise öncelik tecrübeli isimlere verilmesine rağmen, Norveç Ligi'nde forma giyen 22 yaşındakiuzun süredir takip edildiği öğrenildi.oynayan Nijeryalı savunmacı, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 gollük de skor katkısı sağladı. Kontenjanda yer açılırsa, Trabzonspor'un Ogbu'yu transfer edebileceği öğrenildi.Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da oyunculara 3 gün izin verilmişti. Bordomavili oyuncular 20 Temmuz'da yeniden toplanarak Avusturya kampına başlayacak. 29 Temmuz'a kadar Avusturya'da olacak Karadeniz ekibi, burada iki hazırlık maçı oynayacak.