Abdullah Avcı'nın zor seçimi!

Geçen haftaki 5-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle havaya giren Trabzonspor, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını bekliyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu karşılaşma öncesi kadroda değişime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor. Deneyimli hocanın, son haftalarda stoper olarak oynattığı Batista Mendy'i orta sahaya çekerek savunmada Stefano Denswil- Joaquin Fernandez ikilisine görev verebileceği belirtildi.
Avcı, sakatlıktan çıkan Fernandez'i Karagümrük maçının 79. dakikasında oyuna dahil etmiş, İspanyol futbolcu defansa geçince Mendy de orta sahaya gelmişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu karşılaşma öncesi kadroda değişime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor. Deneyimli hocanın, son haftalarda stoper olarak oynattığı Batista Mendy'i orta sahaya çekerek savunmada Stefano Denswil- Joaquin Fernandez ikilisine görev verebileceği belirtildi.
Avcı, sakatlıktan çıkan Fernandez'i Karagümrük maçının 79. dakikasında oyuna dahil etmiş, İspanyol futbolcu defansa geçince Mendy de orta sahaya gelmişti.
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