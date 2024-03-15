Abdullah Avcı'nın zor seçimi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasında stoper hattı ve orta sahada görev vereceği isimler konusunda henüz son kararını vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdullah Avcı'nın zor seçimi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2024 10:34
Geçen haftaki 5-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle havaya giren Trabzonspor, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını bekliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu karşılaşma öncesi kadroda değişime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor. Deneyimli hocanın, son haftalarda stoper olarak oynattığı Batista Mendy'i orta sahaya çekerek savunmada Stefano Denswil- Joaquin Fernandez ikilisine görev verebileceği belirtildi.

Avcı, sakatlıktan çıkan Fernandez'i Karagümrük maçının 79. dakikasında oyuna dahil etmiş, İspanyol futbolcu defansa geçince Mendy de orta sahaya gelmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery