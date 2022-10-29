Abdullah Avcı'nın hedefi yeni başlangıç

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 yenilen Trabzonspor, liderlik için gittiği Belgrad'dan gruptan çıkma iddiasını zora sokmuş şekilde döndü. Maçın ardından soyunma odasında ağızları bıçak açmazken, teknik direktör Abdullah Avcı bu sonucu hak etmediklerini söyledi.



Son haftalarda yenilen gollerdeki bireysel hataların yanı sıra birçok oyuncunun maç içerisindeki isteksiz görüntüsü de teknik ekip tarafından dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlar ise kadro içerisinde önemli bir değişimin yaşanması gerektiğini savunuyor.



'DEĞİŞİM SÜRECİNDEYİZ' MESAJI



Teknik direktör Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı görüşmede, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında çok farklı bir takıma bürüneceklerini, şu an için bir değişim sürecinde olduklarını vurguladı.





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