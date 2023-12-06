Abdullah Avcı müzikalde sahne aldı

Abdullah Avcı, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin düzenlediği müzikalde yer aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Abdullah Avcı müzikalde sahne aldı
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06 Aralık 2023 00:08
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği önderliğinde görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emine Özilhan, Gülşah Alkoçlar gibi iş, spor ve cemiyet dünyasından isimler de destek için müzikali izlemeye gelenler arasında yer aldılar.

Müzikalin bilet satışından elde edilen gelirin görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacağı açıklandı. Müzikalde Orhan Gencebay, Nükhet Duru ve Yonca Evcimik'in eserleri yeniden yorumlanırken, oyunda görme engelli genç oyuncular da sahne aldı.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Eşi Hülya Avcı'nın yönetim kurulunda bulunduğu Parıltı Derneği gecesine teknik adam Abdullah Avcı da katıldı. Oyunda gönüllü olarak sahnede rol alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eğitim ve sağlıkla ilgili organizasyonlarda bulunmaya çalıştığını ifade etti. Avcı, organizasyona iki oğluyla birlikte katıldı.

Avcı, "Küçük bir rolüm de olsa buradaki amaç onlara bir katkı sağlayabilmek, dokunabilmek, iletişim kurabilmek. Bu tür organizasyonların yapılması, herkesin destek vermesi önemli. Sanatın içinden, iş hayatından kim buna destek veriyorsa, hem sponsorluk anlamında, hem oyun anlamında onlara da teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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