UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı mağlup eden Trabzonspor'da moraller yerine geldi.



Ferencvaros'un deplasmanda Monaco'yu mağlup etmesi sonucu 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yükselen Trabzonspor'da hem oynanan futbol hem de galibiyet teknik heyeti de memnun etti.



Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularına bir değerlendirme konuşması yaparak, "Gerçekten hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Bu sonuç bizim adına yeni bir başlangıç olacak. İşte bu bizim gerçek oyunumuzdu. Bu kimliğimizi daha iyi seviyeye taşıyacağız ancak önce Gaziantep'i yenmeliyiz" ifadesini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ