Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli olurken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın iki isimden yine vazgeçmemesi dikkati çekti.
HAMSIK VE SIOPIS'TEN VAZGEÇMEDİ
Bordo-mavililerin teknik patronu Avcı, Kızılyıldız maçında Marek Hamsik ve Manolis Siopis'i oynatmış ve iki oyuncudan istediği performansı almıştı. Avcı, bu oyunculara Gaziantep FK maçında da ilk 11'de şans verdi.
HAMSIK GOL ATMIŞTI
Trabzonspor'da Slovak yıldız Marek Hamsik, Kızılyıldız maçında 16. dakikada gol atıp, 61. dakikada kenara gelmiş, Siopis ise 90 dakika forma giymişti.
GAZİANTEP FK 11'İ
Öte yandan Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı ilk 11'inde; Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok yer alan isimler oldu.
HAMSIK VE SIOPIS'TEN VAZGEÇMEDİ
Bordo-mavililerin teknik patronu Avcı, Kızılyıldız maçında Marek Hamsik ve Manolis Siopis'i oynatmış ve iki oyuncudan istediği performansı almıştı. Avcı, bu oyunculara Gaziantep FK maçında da ilk 11'de şans verdi.
HAMSIK GOL ATMIŞTI
Trabzonspor'da Slovak yıldız Marek Hamsik, Kızılyıldız maçında 16. dakikada gol atıp, 61. dakikada kenara gelmiş, Siopis ise 90 dakika forma giymişti.
GAZİANTEP FK 11'İ
Öte yandan Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı ilk 11'inde; Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok yer alan isimler oldu.