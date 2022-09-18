Abdullah Avcı iki isimden yine vazgeçmedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında etkili olan Marek Hamsik ve Manolis Siopis'ten lig maçında da vazgeçmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı iki isimden yine vazgeçmedi!
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18 Eylül 2022 16:25
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli olurken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın iki isimden yine vazgeçmemesi dikkati çekti.

HAMSIK VE SIOPIS'TEN VAZGEÇMEDİ

Bordo-mavililerin teknik patronu Avcı, Kızılyıldız maçında Marek Hamsik ve Manolis Siopis'i oynatmış ve iki oyuncudan istediği performansı almıştı. Avcı, bu oyunculara Gaziantep FK maçında da ilk 11'de şans verdi.

HAMSIK GOL ATMIŞTI

Trabzonspor'da Slovak yıldız Marek Hamsik, Kızılyıldız maçında 16. dakikada gol atıp, 61. dakikada kenara gelmiş, Siopis ise 90 dakika forma giymişti.

GAZİANTEP FK 11'İ

Öte yandan Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı ilk 11'inde; Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok yer alan isimler oldu. 



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