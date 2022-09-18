HAMSIK VE SIOPIS'TEN VAZGEÇMEDİ

HAMSIK GOL ATMIŞTI

GAZİANTEP FK 11'İ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli olurken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın iki isimden yine vazgeçmemesi dikkati çekti.Bordo-mavililerin teknik patronu Avcı, Kızılyıldız maçında Marek Hamsik ve Manolis Siopis'i oynatmış ve iki oyuncudan istediği performansı almıştı. Avcı, bu oyunculara Gaziantep FK maçında da ilk 11'de şans verdi.Trabzonspor'da Slovak yıldız Marek Hamsik, Kızılyıldız maçında 16. dakikada gol atıp, 61. dakikada kenara gelmiş, Siopis ise 90 dakika forma giymişti.Öte yandan Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı ilk 11'inde; Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok yer alan isimler oldu.