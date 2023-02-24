Abdullah Avcı, Avrupa'da istediğini yapamadı!

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0 M 2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar 1 - 2 M 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0 B 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka-M. Başakşehir 2 - 2 B 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2 M 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk-M. Başakşehir 2 - 0 M 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3 B 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge 2 - 0 G 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2 M 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla-M. Başakşehir 2 - 2 B 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0 B 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1 M 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1 M 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim 1 - 1 B 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets-M. Başakşehir 1 - 2 G 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga 2 - 1 G 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 - 0 B 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley-M. Başakşehir 1 - 0 M 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2 M 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1 M 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga (Portekiz) 1 - 2 M 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 3 - 1 M 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava 2 - 1 G 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton-Beşiktaş 4 - 0 M 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Trabzonspor-Molde (Norveç) 3 - 3 B 2021-2022 UEFA Konferans Ligi Molde-Trabzonspor 1 - 1 B 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma (İtalya) 1 - 2 M 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 M 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag (Danimarka)-Trabzonspor 2 - 1 M 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0 - 0 B 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor 3 - 2 M 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan) 2 - 1 G 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco (Fransa)-Trabzonspor 3 - 1 M 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Monaco 4 - 0 G 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız - Trabzonspor 2 - 1 M 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor- Ferencvaros 1 - 0 G 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor - Basel (İsviçre) 1 - 0 G 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi Basel-Trabzonspor 2 - 0 M

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımına deplasmanda 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.Kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı.Avcı, bu karşılaşmalarda 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.Avcı yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşma oynadı.Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14 müsabakaya çıktı.Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti.Daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı.Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken, arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.