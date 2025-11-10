Bahis skandalında tek yabancı futbolcu oldu: Alassane Ndao

Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao, bahis skandalında tespit edilen tek yabancı futbolcu olarak PFDK'ya sevk edildi.

calendar 10 Kasım 2025 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahis skandalında tek yabancı futbolcu oldu: Alassane Ndao
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 

Listede yer alan tek yabancı futbolcu ise Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Alassane Ndao oldu. Ndao, kısa süre önce Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak dikkat çekmişti.

1024 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDi



Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

BAHİS OYNADIĞI BELİRTİLEN TEK YABANCI FUTBOLCU

TFF'nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı belirtilen tek yabancı futbolcu Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu. Geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olan Ndao'nun bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve bahis oynadığı futbolseverler tarafından merak edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Ndao, takımı adına bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

