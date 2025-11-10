Bahis skandalında tek yabancı futbolcu oldu: Alassane Ndao

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.



Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.TFF'nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı belirtilen tek yabancı futbolcu Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu. Geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olan Ndao'nun bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve bahis oynadığı futbolseverler tarafından merak edildi.Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Ndao, takımı adına bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.